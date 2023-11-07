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رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى: إسرائيل تشن حملة اعتقالات مسعورة ضد جميع أبناء الشعب الفلسطيني

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى “أمين شومان”، أن ِإسرائيل تشن حملات اعتقالات واسعة منذ السابع من أكتوبر، ضد جميع أبناء الشعب الفلسطيني من كافة المدن.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن هناك أنباء عن تعرض بعض المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة من قبل إدارة السجن، محذرا من خطورة الوضع داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضح أن إسرائيل تشن حملة اعتقالات مسعورة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن استمرار تفاقم هذه الأزمة سيجلب عدم الاستقرار إلى المنطقة بأكملها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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