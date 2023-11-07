163 شهيدًا إزاء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا في الضفة الغربية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 163 شهيدا، بنيران جيش الاحتلال والمستوطنين.

كما بلغ إجمالي عدد المصابين 2000 شخص خلال الاقتحامات والمداهمات المستمرة، إضافة إلى اعتقال 2150 حالة بمناطق الضفة الغربية.

ومنذ بداية العام الجاري بلغت حصيلة الشهداء في الضفة الغربية جراء المواجهات مع جيش الاحتلال والمستوطنين 371 حالة.

وقالت الصحة الفلسطينية إن حصيلة الشهداء والجرحى في قطاع غزة والضفة الغربية ارتفعت إلى 10165 ونحو 27 ألف مصاب منذ اندلاع المواجهات يوم 7 أكتوبر حتى اليوم.

وتهدف العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق شمال الضفة الغربية إلى الضغط على المواطنين من خلال تدمير البنى التحتية في المدن الفلسطينية.

وكانت عشرات الآليات العسكرية المدعومة بالجرافات، قد داهمت المدخل الشمالي لمخيم جنين ودمرت الطريق للمرة الثانية خلال 48 ساعة، كما دمرت طريقا آخر في محيط مسجد الطوالبة، وهو الأقرب إلى مستشفى ابن سينا بالمدينة.

ووقعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، وتفجير عبوات ناسفة. ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين خلال المواجهات بجروح بين الطفيفة والمتوسطة.

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