وزير النقل: نعمل على تنفيذ تذكرة موحدة لركوب جميع وسائل النقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تصوير- هاني رجب:

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ألما الإيطالية بشأن مشروع التذكرة الموحدة لجميع وسائل النقل في مصر.

وقال وزير النقل، على هامش توقيع الاتفاقية، اليوم الثلاثاء، إنه تم توقيع اتفاقية منذ عدة أشهر مع الشركة بشأن هذه التذكرة الموحدة وتم الإعلان عن ذلك حينها ولكن اتفاقية اليوم تتعلق ببعض الأمور التفصيلية داخل المشروع.

وأضاف الفريق كامل الوزير: تعاقدنا مع شركة إيطالية من أجل تنفيذ التذكرة الموحدة والعقد موجود وسار وبدأ العمل به بالفعل، وتم اليوم توقيع مذكرة بشأن بعض الأمور التوضيحية والتفصيلية والتكميلية للتعاقد الموجود.

وتابع وزير النقل: يوجد إتاحة الحجز من فوري والموبايل وفوري وغيرها والركوب والعقد يتضمن تنفيذ تذكرة موحدة مترو وأتوبيس ترددي وقطارات سكة حديد وقطار كهربائي خفيف ومختلف وسائل النقل.

وأوضح أن الهدف من التوقيع اليوم هو زيادة المكون المصري في التعاقد في إطار خطة التوطين الجارية لمختلف مجالات وزارة النقل.