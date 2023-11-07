بلومبرج: وصول الغواصة النووية الأمريكية إلى منطقة الخليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

نقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الثلاثاء، أن الغواصة الهجومية "يو إس إس فلوريدا" العاملة بالطاقة النووية وصلت إلى منطقة الخليج.

وفي حدث نادر وصلت أمس الغواصة النووية من طراز "يو إس إس أوهايو" إلى مركز عملياتها في الشرق الأوسط، وذلك حسب إعلان القيادة المركزية الأمريكية، التي قالت إن الغواصة النووية ستنضم إلى حاملتي الطائرات الأمريكيتين "جيرالد فورد" و"دوايت دي أيزنهاور"، اللتان سارعت واشنطن بإرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط لدعم إسرائيل عقب اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في الـ 7 من أكتوبر ورد إسرائيل بإعلان الحرب على قطاع غزة من خلال عملية "السيوف الحديدية".

ويأتي اعتراف واشنطن بمكان غواصاتها النووية كحدث نادر لم يشهده العالم، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية التي قالت إن الولايات المتحدة لا تكشف عن مكان ترساناتها النووية لأنها تمثل جزءًا مما تسميه واشنطن "الثالوث النووي الأمريكي للأسلحة الذرية" الذي يتضمن على صواريخ باليستية وقنابل نووية.

وحسب الشبكة الأمريكية فإن إعلان الولايات المتحدة عن مكان غواصاتها بمثابة رسالة إلى الخصوم الإقليميين مثل إيران وداعميها في المنطقة، ويأتي هذا في الوقت الذي تخشى فيه واشنطن وتل أبيب من توسع رقعة في قطاع غزة لتضم أطراف دولية أخرى تزامنًا مع اشتعال جبهة الصراع على الحدود اللبنانية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل قصف متبادل مستمر، وتحذير إيراني من أنها لن تكتفي بالمشاهدة في الوقت الذي يتم فيه استهداف المدنيين في قطاع غزة.