الاحتلال يقصف محيط المستشفى الإندونيسي للمرة الثانية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محيط المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة للمرة الثانية اليوم، في ظل استمرار استهدافه للمستشفيات والأطقم الطبية في قطاع غزة.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، مبنى القدس داخل مجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات قطاع غزة والمخصص لاستقبال الجرحى القادمين من القصف.

واستشهدت طفلة إثر القصف الإسرائيلي للطابق الخامس من المبنى الذي كان يأوي نازحين، بينما أصيب 5 آخرين بينهم سيدة.

ويوم الأحد الماضي، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هجاري، إن مقر حركة حماس يتواجد داخل مجمع الشفاء، الأمر الذي نفته حركة حماس ووصفته بـ"الأكاذيب الإسرائيلية"، مشيرة إلى استحالة رواية الاحتلال التي يتحدث فيها عن إطلاق الصواريخ تجاه المستوطنات من خلال المستشفيات.

وتوقفت المولدات الرئيسية داخل المستشفى الإندونيسي والشفاء عقب نفاد الوقود، وتعمل حاليا المستشفيات على المولدات الفرعية لتشغيل الخدمات الحيوية مثل العناية المركزة وغرف العمليات، وذلك حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة التي أعلنت أن المولدات الفرعية ستتوقف خلال أيام.