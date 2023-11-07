القسام تُعلن دك حشود عسكرية للاحتلال الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، دك حشود عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحاول التوغل داخل قطاع غزة منذ أيام.

وأفادت القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة بريًا بقذائف هاون من العيار الثقيل.

كما أعلنت القسام، تدمير دبابتين إسرائيليتين على مشارف مخيم الشاطئ بقذيفتي "الياسين 105"، وذلك حسبما نقل المركز الفلسطيني للإعلام.

وتستمر محاولات جيش الاحتلال الإسرائيلي في التوغل داخل قطاع غزة من عدة محاور منذ أيام، وذلك بداية من الـ27 من أكتوبر الماضي والذي شن فيه الاحتلال الإسرائيلي هجومًا بريًا وبحريًا وجويًا على مناطق متفرقة في قطاع غزة وأعقبها اشتباكات مع كتائب القسام، وجاء ذلك تزامنًا مع قطع الاحتلال الإسرائيلي لشبكة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة مما عرقل وصول سيارات الإسعاف إلى مناطق القصف لإسعاف الجرحى لعدم توافر إحداثيات مناطق القصف.

وتكررت كرة القصف العنيف وقطع الاتصالات عن غزة مساء الأحد الماضي، والذي شن فيه الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على قطاع غزة واستهدف عدد كبير من المستشفيات والمخابز مما تسبب في وقوع عدد كبير من الشهداء.

وأعلن الإعلام الحكومي بقطاع غزة، أمس الاثنين، بعد عودة خدمات الإنترنت إلى قطاع غزة، تلقيه عشرات البلاغات الليلة الماضية حول عشرات الجثامين لشهداء بالشوارع ممن حاولوا التوجه للممر الآمن الذي أعلن عنه الاحتلال الإسرائيلي.