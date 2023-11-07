مستشار "أبو مازن" لـ"الخليج 365": الفلسطينيون "مشاريع شهداء".. ولن نيأس مهما طال الأمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، الدكتور محمود الهباش، أن الفلسطينيون جميعهم مشاريع شهداء، وفي مسيرة لا تتوقف على أحد، ولن ييأسوا أبدا مهما طال الأمد.

وقال الهباش في حوار لمصراوي، ينشر لاحقا، إنه حينما استشهد أبو عمار رحمه الله، توقع البعض أن القضية الفلسطينية قد انتهت، وهذا لن يحدث أبدأ، نحن مستمرون لأن الميزان الديمغرافي يميل إلينا، ونحن على يقين بأن إسرائيل إلى زوال.

وأشار مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الكيان الصهيوني بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر إسرائيل ذراعها في الشرق الأوسط والمنطقة العربية، تضرب به من تشاء وتستخدمه في إفساد العلاقات بين الشعوب العربية والإسلامية.

ولفت إلى أنه حينما تكتشف الولايات المتحدة الأمريكية أن ذراعها في الشرق الأوسط أصبح عاجزا عن تقديم خدمات لها ويشكل خطرا عليها، ستتنازل عنه على الفور، كعادتها، متوقعا حدوث ذلك.

وأشار الهباش، إلى أن الاستعمار الإسرائيلي لـ فلسطين "إحلالي" لن ينجح في تغيير هوية الشعب الفلسطيني، وبالتالي سيزول قريبا.