الكنيست الإسرائيلي لأوروبا: لا تضغطوا لوقف إطلاق النار حتى نكمل مهمتنا بالقضاء على "الإرهاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا لأعضاء بالبرلمان الأوروبي: "لا تضغطوا علينا لوقف إطلاق النار حتى نكمل مهمتنا بالقضاء على الإرهاب وإعادة المختطفين".

كانت هيئة البث العبرية نقلت الخميس الماضي، عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الحكومة قد توافق على وقف الهجمات لبضع ساعات، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن هدنة مؤقتة.

وأوضح المصدر أن إسرائيل ستسمح بدخول الوقود لمستشفيات غزة في حال نفاده لكن تحت رقابة.

سبق وأن قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس وسنواصل القتال حتى نحقق ذلك، وجنودنا حاصروا غزة بالكامل".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي: "مقاتلونا يقودون المعركة بروح عالية ومعنويات قوية"، مضيفا "نقوم بضرب قوات العدو بنيران قوية من البر والجو".