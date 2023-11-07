ملك الأردن: نحذر من الوصول إلى مرحلة اللاعودة في غزة والانزلاق نحو حرب إقليمية

جدّد ملك الأردن عبدالله الثاني، الدّعوة إلى "العمل للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيّين"، محذّرًا من "توسع دائرة الصّراع إلى الضفة الغربية وتفجّر الأوضاع في القدس، ومن الوصول إلى مرحلة اللّاعودة والانزلاق نحو حرب إقليميّة".
وشدّد، خلال لقائه رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، في بروكسل، على "ضرورة إيصال الغذاء والدّواء والمياه والوقود إلى غزة بشكل مستمر"، داعيًا إلى "مواصلة دعم المنظّمات الدّوليّة العاملة في القطاع"، مؤكّدًا أنّ "الحلول العسكريّة والأمنيّة لن تنجح في إنهاء الصّراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنّ السّبيل الوحيد هو الحلّ السّياسي لتحقيق السّلام العادل والشّامل على أساس حلّ الدّولتين".
بدوره، أشار رئيس وزراء بلجيكا، بحسب الديوان الملكي الأردني، إلى "موقف بلاده الدّاعي إلى وقف إطلاق النّار في غزة، وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع، والالتزام بالقانون الدّولي وحماية المدنيّين".
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