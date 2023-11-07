صحيفة "حرييت" التركية كشفت سبب رفض وزير الخارجية التركي معانقة نظيره الاميركي

كشفت صحيفة "حرييت" التركية عن سبب رفض وزير الخارجية التركي هاكان فيدان معانقة نظيره الأميركي الزائر أنتوني بلينكن، الأمر الذي أثار ضجة عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، بعد انتشار لقطات لبلينكن وهو يصافح فيدان بقوة قبل أن يقترب منه ويحاول معانقته، غير أن الوزير التركي ظهر وكأنه يحاول الامتناع عن هذا العناق.

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن ما حصل يعود إلى "عدم لباقة" من جانب الوزير الأميركي قبل اللقاء بقليل، حيث أنه وصلت سيارته إلى مقر وزارة الخارجية التركية، وقف الوزير التركي فيدان أمام باب الوزارة، كما يفعل أي وزير عند استقبال وزير زائر، إلا أن بلينكن لم يخرج من سيارته مباشرة عقب وصولها، مشيرة إلى أنه ظل داخل السيارة يتحدث عبر الهاتف، الأمر الذي يبدو أنه أثارة حفيظة الوزير التركي الذي عاد إلى داخل المبنى.