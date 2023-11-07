بوتين يقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان الخميس

أعلن ​الكرملين​ أنّ الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، سيقوم بزيارة رسميّة إلى ​كازاخستان​ في التّاسع من تشرين الثّاني الحالي، يجري خلالها محادثات مع نظيره الكازاخستاني ​قاسم جومارت توكايف​.

وأوضح في بيان، أنّ "من المقرّر أن يبحث الرّئيسان بالقضايا الأساسيّة المتعلّقة بمواصلة تطوير علاقات الشّراكة الاستراتيجيّة والتّحالف بين ​روسيا​ وكازاخستان، وآفاق التّعاون ضمن أطر التّكامل في الفضاء الأوراسي، بالإضافة للمسائل الإقليميّة والدّوليّة الملحّة".

وأشار الكرملين إلى أنّ بوتين وتوكايف سيشاركان عبر فيديو في الجلسة العامّة للمنتدى التّاسع عشر للتّعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، الّذي سيُعقد في مدينة كوستاناي"، لافتًا إلى أنّ من المتوقّع أن يتمّ التّوقيع على عدد من الوثائق المشتركة المهمّة في ختام الزّيارة.