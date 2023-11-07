البرلمان التركي قرر حظر بيع منتجات شركات داعمة لإسرائيل في مطاعمه ومرافقه

أعلنت رئاسة ​البرلمان التركي​، أنّ "بقرار دعم التّوجّه المجتمعي لمقاطعة منتجات وبضائع الشّركات الّتي أعلنت صراحةً دعمها لآلة الحرب ال​إسرائيل​يّة الّتي ترتكب مجازر بحقّ الأبرياء في ​غزة​، وبناءً على تعليمات رئيس البرلمان ​نعمان قورتولموش​، لن يتمّ بيع منتجات الشّركات الدّاعمة للإبادة الجماعيّة الّتي ترتكبها إسرائيل في غزة، في المطاعم والمقاهي داخل حرم البرلمان ومرافقه".

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت بلديّات أرضروم وأغري وطرابزون وأوردو وغازي عنتاب وشانلي أورفة وإيلازيغ، حظر بيع وتوزيع منتجات الشّركات الدّاعمة لإسرائيل في المرافق التّابعة لها، بسبب الحرب على غزة.