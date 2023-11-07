"المقاومة الاسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة "حرير" الأميركية شمال العراق بطائرتين مسيَّرتين

أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق"، في بيان، بأن "مجاهدي المقـاومة استهدفوا قـاعـدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق، بطائرتين مسيرتين ، وأصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

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