الأرصاد الجوية: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان مع انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا خريفيًّا مستقرًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ خلال الأيّام المقبلة، لكنّها تبقى أعلى من معدّلاتها الموسميّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تشرين الثّاني يتراوح بين 17 و25 درجة مئويّة في ​بيروت​، بين 13 و23 درجة في ​طرابلس​، وبين 8 و20 درجة مئويّة في ​زحلة​".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض محدود بدرجات الحرارة على السّاحل، وارتفاعها بشكل طفيف في الدّاخل وعلى الجبال".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع غدًا الأربعاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة على السّاحل، بينما ترتفع على الجبال وفي الدّاخل؛ مع احتمال تساقط الرّذاذ على المرتفعات الشّماليّة".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب مرتفعة ومتوسّطة، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا إلى غائم، بسحب مرتفعة ومتوسّطة، مع ضباب على المرتفعات، وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الدّاخل، بينما ترتفع بشكل طفيف على السّاحل".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة نهارًا ومتقلّبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 8 و25 كم/ساعة، الانقشاع جيّد إجمالًا على السّاحل ومتوسّط على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظّهر، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 50 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 26 درجة مئويّة".