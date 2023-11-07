"النشرة": مراقبو الاقتصاد جالوا على محال اللحوم في إقليم التفاح وسطروا محضري ضبط بحق ملحمتين

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية قاموا بجولة تفتيشية، بحضور رئيس المصلحة محمد بيطار وبمرافقة ومؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المديرية الإقليمية في النبطية، شملت بلدات جباع وعين قانا وكفر فيلا في إقليم التفاح- قضاء النبطية، على محال اللحوم الطازجة".

ولفت الى أن "المراقبين سطروا محضري ضبط بحق أصحاب ملحمتين، لمخالفتهم بيع لحوم مبردة دون الإعلان عنها وتخطيهم لنسب الأرباح المسموح بها، ووجهوا للبعض إنذارات خطية لضرورة التقيد بالقوانين الصادرة عن الوزارات المعنية، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحقهم".