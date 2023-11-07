"النشرة": العثور على قذيفة "B7" قرب سد القرعون وإبلاغ القوى الامنية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، أن "فرق المراقبة في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عثرت على قذيفة B7 قرب سد القرعون، وجرى ابلاغ القوى الامنية".

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