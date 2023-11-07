فيديو ..اعتقال قيادي فلسطيني خلال لقاء مباشر مع قناة الغد

الشارقة - اميمة ياسر - اعتقلت القوات الإسرائيلية القيادي في حركة "فتح"، رأفت عليان، من بلدة عناتا أثناء مشاركته في لقاء على الهواء مباشرة.

وحاصرت قوات الاحتلال منزل رأفت عليان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح في عناتا شرق القدس المحتلة، بعد أن كان ضيفا عبر شاشة الغد، وبعد انتهاء اللقاء التليفزيوني على الهواء اعتقلته.

وفي مداخلة تلفزيونية، قال عليان: "واضح جدا أن الإسرائليين يطرقون باب بيتي لاعتقالي، هناك حملة في هذه البلدة والآن ها هم على باب بيتي لاعتقالي".

وأظهرت لقطات لحظة اقتياد جنود الجيش للقيادي عليان من منزلة.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فتاة وشاب من قريتي النبي صالح ودير قديس شمال غربي رام الله.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت النبي صالح واعتقلت الأسيرة المحررة عهد التميمي، بعد مداهمة منزل ذويها وتفتيشه.