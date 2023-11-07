شكرا لقرائتكم خبر عن يتوقع هيمنة حرب غزة عليها.. بلينكن يصل اليابان لحضور اجتماعات «السبع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - أ ف ب

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى اليابان الثلاثاء، للمشاركة في اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة السبع المتوقع أن تسعى إلى التوصل إلى موقف مشترك بشأن غزة في وقت تتصاعد الدعوات إلى وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسيشارك بلينكن في المباحثات التي تستمر يومين في طوكيو عقب جولته السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط، ويتوقع أن يطلع نظراءه على نتائج جولته وعلى التقدم المحرز في إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، وجهود احتواء الحرب، حسب ما قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية.

ويقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بشكل مكثف منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عقب شن حركة حماس هجوماً غير مسبوق داخل إسرائيل قتل فيه 1400 شخص في إسرائيل، وفق السلطات الإسرائيلية.

وبحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس، تجاوزت حصيلة القتلى في القطاع 10 آلاف شخص بينهم أكثر من 4000 طفل.

ورفضت الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، الدعوة إلى وقف لإطلاق النار، مشددة على أن لإسرائيل الحق في الرد علماً بأن واشنطن دعت إلى توقف مؤقت للقتال.

وقال بلينكن الاثنين، في تركيا إن واشنطن تعمل بصورة نشطة جداً لإيصال مزيد من المساعدات للمدنيين العالقين في القطاع.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: «أحرزنا تقدماً كبيراً في الأيام الأخيرة من أجل زيادة المساعدة التي تصل لسكان غزة»، مشيراً إلى أن توقف المعارك قد يسهم في ذلك أيضاً.