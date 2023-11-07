أستاذ علوم سياسية: المقاومة تخوض حرب شوارع ضد قوات الاحتلال في غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال مخيمر أبو سعدة أستاذ العلوم السياسية، إنّ القصف الإسرائيلي لم يتوقف طيلة ليلة أمس في قطاع غزة، فقد استهدف المستشفيات، وبخاصة محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إضافة إلى عمليات قصف طالت عدة مناطق ومساجد وبيوت في رفح وغزة.

وأضاف أبو سعدة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولات التوغل البري التي تصل إلى أطراف مدينة غزة، من منطقة البحر وغيرها، والهدف من هذه العملية حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية والناطق العسكري الإسرائيلي هو السيطرة على منطقة شمال غزة، لأن لدى إسرائيل معلومات مفادها ان قيادات حركة حماس موجودون في غزة».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «القوات البرية الإسرائيلية تتقدم ببطء شديد بسبب تصدي المقاومة وفاعليتها، حيث تخوض حرب شوارع مع جيش الاحتلال الإسرائيلي من بيت إلى بيت في الخليج 365 التي توغلت إسرائيل بريا فيها».