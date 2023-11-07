المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية: على واشنطن فعل المزيد لحماية الفلسطينيين.. وصور الحرب في غزة تظهر دمارا كبيرا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية “فليب كراولي”، أن واشنطن تمارس ضغوطا على إسرائيل لتجنب المدنيين في قصفها على غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن صور الحرب التي يراها العالم في قطاع غزة تظهر دمارا كبيرا في البنى التحتية والمنشآت الصحية.

وأوضح أن وزير الخارجية قد أكد في أكثر من تصريح على أهمية تجنب استهداف المدنيين في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه يتعين على واشنطن فعل المزيد من أجل إقرار هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة، لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين.