المتحدث باسم الأونروا: نوزع المواد الغذائية وفق احتياجات سكان غزة.. وقطع الاتصالات أثار الفزع بينهم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم الأونروا “كاظم أبو خلف”، أن قطاع غزة يعاني أوضاعا إنسانية صعبة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف الذي يستهدف الأحياء المدنية والمنشآت الصحية والمراكز الطبية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن القصف الإسرائيلي طال أيضا عددا من مراكز الأونروا التابعة للأمم المتحدة، موضحا أن إسرائيل تقصف دون تمييز.

وأشار إلى أن وكالة الأونروا تعمل على توزيع المساعدات التي لديها إلى السكان في قطاع غزة، مؤكدا أن قطع الاتصالات والإنترنت عن السكان في القطاع يثير الفزع بينهم.