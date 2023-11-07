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ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدا

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الصحة العالمية: عمليات البتر في غزة تتم الآن بدون تخدير

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الجرحى في قطاع غزة يخضعون الآن لعمليات بتر للأطراف دون تخدير بسبب نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى...

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تحسين العلاقات الصينية الأسترالية رغم خلافات الدفاع

لا تزال أستراليا تسعى بنشاط إلى إقامة شراكة أمنية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تعتبرها الصين محاولة لمواجهة نفوذها...

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كوريا الجنوبية ستطلق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري

قاد افتقار كوريا الجنوبية للأقمار الاصطناعية للاستطلاع العسكري واعتمادها الكلي على أقمار التجسس الأمريكية لمراقبة تحركات كوريا...

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icon-clock.png22 ربيع الثاني 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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