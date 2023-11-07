ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدا

الصحة العالمية: عمليات البتر في غزة تتم الآن بدون تخدير أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الجرحى في قطاع غزة يخضعون الآن لعمليات بتر للأطراف دون تخدير بسبب نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى... القدس المحتلة: الوكالات القدس المحتلة: الوكالات 23 ربيع الثاني 1445 هـ 23 ربيع الثاني 1445 هـ ماير يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي أعلن الجمهوري بيتر ماير، الذي أيد عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، أنه سيرشح نفسه لمقعد مفتوح في مجلس الشيوخ الأمريكي في... أبها: أبها: دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ تحسين العلاقات الصينية الأسترالية رغم خلافات الدفاع لا تزال أستراليا تسعى بنشاط إلى إقامة شراكة أمنية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تعتبرها الصين محاولة لمواجهة نفوذها... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ كوريا الجنوبية ستطلق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري قاد افتقار كوريا الجنوبية للأقمار الاصطناعية للاستطلاع العسكري واعتمادها الكلي على أقمار التجسس الأمريكية لمراقبة تحركات كوريا... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ الاحتلال يرفض الانصياع ويعزل شمال غزة استعدادا لحصاره أعلن جيش العدوان الإسرائيلي أنه عزل شمال غزة عن جنوبه، واصفا إياها بـ»المرحلة المهمة» في الحرب، حيث قام بفصل شمال غزة عن بقية... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ وزير الخارجية يعلن عن "وثيقة جدة للمرأة في الإسلام" تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استضافت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين في مدينة جدة، "المؤتمر الدولي حول... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ وزير الخارجية ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة انتقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة.وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر «المرأة في... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 22 ربيع الثاني 1445 هـ 22 ربيع الثاني 1445 هـ

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