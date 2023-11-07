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الصحة العالمية: عمليات البتر في غزة تتم الآن بدون تخدير
أعلنت منظمة الصحة العالمية أن بعض الجرحى في قطاع غزة يخضعون الآن لعمليات بتر للأطراف دون تخدير بسبب نقص الأدوية وصعوبة الوصول إلى...
ماير يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي
أعلن الجمهوري بيتر ماير، الذي أيد عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، أنه سيرشح نفسه لمقعد مفتوح في مجلس الشيوخ الأمريكي في...
تحسين العلاقات الصينية الأسترالية رغم خلافات الدفاع
لا تزال أستراليا تسعى بنشاط إلى إقامة شراكة أمنية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تعتبرها الصين محاولة لمواجهة نفوذها...
كوريا الجنوبية ستطلق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري
قاد افتقار كوريا الجنوبية للأقمار الاصطناعية للاستطلاع العسكري واعتمادها الكلي على أقمار التجسس الأمريكية لمراقبة تحركات كوريا...
الاحتلال يرفض الانصياع ويعزل شمال غزة استعدادا لحصاره
أعلن جيش العدوان الإسرائيلي أنه عزل شمال غزة عن جنوبه، واصفا إياها بـ»المرحلة المهمة» في الحرب، حيث قام بفصل شمال غزة عن بقية...
وزير الخارجية يعلن عن "وثيقة جدة للمرأة في الإسلام"
تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استضافت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين في مدينة جدة، "المؤتمر الدولي حول...
وزير الخارجية ينتقد صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة
انتقد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم إسرائيل في غزة.وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر «المرأة في...
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 10328 شهيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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