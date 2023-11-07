شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مصطفى سالم فى طلب إحاطة: جامعة سوهاج تخالف ضوابط تسكين المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا و طما وجهينة بسوهاج بطلب إحاطة للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس موجه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص مخالفة المسئولين بجامعة سوهاج فى ضوابط تسكين طلاب الجامعة بالمدن الجامعية.

وتناول" سالم" خلال طلب الإحاطة مخالفة المسئولين بجامعة سوهاج القواعد والمعايير المتبعة عند تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، ما أدى إلى وقوع ظلم على قطاع كبير من الطلاب بينهم مغتربين ومن مراكز تبعد عن مقر الجامعة، مما أحدث حالة من عدم تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإحساس بعدم المساواة، وتفضيل طلاب عن أخرين لأسباب غير واضحة وغير معلومة، وبما يخالف الدستور المصري الذى كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين .

وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم جامعة سوهاج بإعداد بيان بالمواقع المخصصة كمدينة جامعية وعدد الطاقة الاستيعابية لهذه المواقع ومعايير المفاضلة بين الطلاب، وعدد من تم تسكينة عن طريق الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد من تم تسكينهم بمعرفة المسئولين بالجامعة ورقيا بعيدا عن التسجيل والتسكين الإلكترونى، استنادا على الاستثناء و بيان سبب استثنائهم من معايير وقواعد التسكين الإلكترونى.