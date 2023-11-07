شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يثمن قرارات الإدارة المصرية فى التعامل مع أزمة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن عادل تادرس نائب رئيس حزب العدل لشؤون المصريين بالخارج، قرارات الإدارة المصرية لملف الأزمة في غزة منذ اليوم الأول، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، ودعمه في تقرير مصيره، والتمسك بأرضه ونيل حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأيد "تادرس" الرفض المصري البات والقاطع لمخططات تهجير الفسطينيين إلى سيناء لتصفية القضية الفلسطينية، ونزع الشعب صاحب الحق التاريخي والأبدي في العيش على أرضه وأرض أجداده مثل بقية شعوب العالم.

وجدد "تادرس" إدانته، للجرائم الإسرائيلية التي ترتكب يوميا في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والإبادة الممنهجة التي تمارسها آلة القتل الإسرائيلية للمدنيين، ضاربة بالقانون الدولي والإنساني عرض الحائط.

وذكر "تادرس" أن أعضاء الحزب بالخارج نظموا عددا من الزيارات للأحزاب والمؤسسات السياسية التى أظهرت دعمها لإسرائيل حول العالم بعد أحداث 7 أكتوبر، لتوضيح حقيقة ما يحدث من من إبادة للشعب الفلسطيني من قبل قولت الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين والإطفال.