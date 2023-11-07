حزب مصر المستقبل يبدأ مؤتمرات دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بسوهاج

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار رضا يحيى رئيس حزب مصر المستقبل، عضو تحالف الأحزاب المصرية، تنظيم أول مؤتمر جماهيرى لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة المقبلة يوم 9 نوفمبر وذلك مع انطلاق الدعاية الانتخابية للسباق الرئاسى وفقا لإعلان الهيئة الوطنية لانتخابات الرئاسة.

وأشار "يحيي" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن مؤتمر الحزب سوف يكون تحت مظلة تحالف الأحزاب المصرية وبحضور جميع قيادات الحزب والتخالف، لافتا إلى أن المؤتمر سوف يتزامن مع بدء انطلاق الدعاية الانتخابية.

وأوضح رئيس حزب مصر المستقبل، إلى أن مؤتمر الحزب سوف يتضمن عرض إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى ويشهد أيضا تفويضا من أهالى الصعيد للرئيس عبد الفتاح السيسى لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمن مصر القومي.