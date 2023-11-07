شكرا لقرائتكم خبر عن التجمع: تقديم مصر أضعاف المساعدات الدولية مجتمعة لغزة رسالة واضحة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن الدور المهم الذى تقوم به مصر شعبًا وحكومة، تجاه الشعب الفلسطينى، يأتى انطلاقًا من الالتزام التاريخى بنصرة القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب هذا الشعب فى استعادة أراضيه المحتلة من العدو الإسرائيلي.

وأشاد " فؤاد" فى تصريح لـ"الخليج 365" بجهود مؤسسة حياة كريمة فى إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، عبر كتائب المتطوعين المصريين ممن يعملون بروح المقاومة دون النظر لخطورة ما قد يتعرضون له إزاء همجية العدوان على القطاع، مشيرا إلى ما وصفه بالإرادة المصرية الصلبة فى مواجهة العنت الإسرائيلى برفض دخول المساعدات، والتى عبر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بربط إجلاء الرعايا الأجانب من معبر رفح، بضرورة إدخال المساعدات للأشقاء فى غزة، وهو ما تحقق بالفعل، ودفع الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو جوتيريش " لتقديم الشكر لمصر على مشاركتها البناءة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح ولجعل مطار العريش متاحًا لاستقبال المساعدات من الدول الأخرى.

وأكد " فؤاد" أن حجم المساعدات المصرية الهائل، والذى يفوق أضعاف المساعدات الدولية مجتمعة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليًا، يحمل رسالة بالغة الدلالة للعالم كله، أن مصر التى طالما ساندت القضية الفلسطينية حربًا وسلمًا، ستستمر فى ذلك مهما طال الزمن، ومهما استمرت إسرائيل فى احتلالها المدعوم من بعض القوى الدولية التى تراهن على استمرار الوضع الراهن، دون الأخذ فى الاعتبار تمسك الشعب الفلسطينى بأرضه، وإعلان مصر شديد الوضوح برفض تصفية القضية الفلسطينية وفق أى مخططات لا تراعى الحق الفلسطينى وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.