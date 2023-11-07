شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة الصحفيين: 70 % من سكان قطاع غزة باتوا نازحين من منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين، إن العدوان الصهيوني الغاشم مازال مستمرًا على قطاع غزة، ليُسقط 2% من السُكّان ما بين شهيد وجريح، بمتوسط جريح كل دقيقة، و15 شهيدًا كل ساعة، و6 أطفال و5 سيدات شهداء كل ساعة.

وأضاف محمود كامل خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة الصحفيين، أن 70 % من سُكّان قطاع غزة باتوا نازحين من منارلهم، وأُسقط على القطاع 30 ألف طن من المواد المتفجّرة، بمتوسط 2 مليون طن لكل كيلو متر مربع، حيث تضرر 50% من الوحدات السكنية، وأصبحت غير صالحة للسكن، و10% هُدم كليًا بشكل كامل.

وتابع محمود كامل : "نحو 33% من المدارس لم تعُد صالحة، و90% خرجت عن الخدمة، وتبقى الجريمة فى حق الصحفيين والأطقم الطبية، الشهداء ليسوا أرقامًا، بل بشر، وأسرة، ومشاعر، وذكريات، وتاريخ، ومستقبل".

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.