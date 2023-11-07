أكد كبير المستشارين الاميركيين لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن "لا تريد امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان"، داعيا الى التطبيف الكلي للقرار 1701.

كانت هذه تفاصيل خبر هوكشتاين بعد لقائه بري: أميركا لا تريد امتداد التصعيد من غزة إلى لبنان وللتطبيق الكلي للقرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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