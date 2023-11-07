الشيخ صادق: هناك تحول ايجابي يلوح في المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية

اعتبر إمام مدينة النبطية الشيخ عبد الحسين صادق في كلمة له خلال اللقاء العلمائي الذي نظمه المجمع العالمي لأهل البيت انتصاراً لغزة أن "العملية النوعية المذهلة طوفان الاقصى كشفت، إضافة إلى شجاعة المقاوم الفلسطيني، عن قدرات علمية وتكنولوجية وأمنية فائقة تمتلكها المقاومة وتخطيط عسكري غاية في الثقة والمهارة وبراعة التنفيذ ترفع الثقة وتعزز الأمل بقدرة هذا الشعب ومعه محور المقاومة على تحرير أرضه المغتصبة من ظلم وذل الإحتلال".

ورأى صادق ان "تحولاً إيجابياً فاعلاً بدأ يلوح في المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية على خلفية حرب الإبادة في غزة، ما يضعها تحت دائرة الضوء عالمياً، ويدفع الشعوب الغربية المضللة بالإعلام الصهيوني، إلى دراستها والتعاطف معها لتمثُل أمامهُ في النهاية مظلومية هذا الشعب وحقه في تحرير أرضه المغتصبة."

وتابع :"تحيّة حب وإجلال الى مقاومتنا البطلة المرابطة على الحدود تذود عن وطنها وترابه بحكمة وشجاعة وبصيرة مقدمة على مذبح الشهادة بدوراً ساطعة وزنابق ممشوقة القامة. وتحية إكبار الى الجمهورية الإسلامية في إيران لإحتضانها القيمي والأخلاقي والمبدأي للمقاومة انطلاقاً من تعاليم دينها برفض الظلم ومناصرة المظلوم وصيانة المقدسات والذود عن بيضة الإسلام. منوهاً بموقف "مرجع الأمة السيد علي السيستاني من جرائم إسرائيل ومظلومية الشعب الفلسطيني عبر بيانين تاريخيين تضمن ثانيهما فتح مستشفيات العتبة الحسينية لعلاج الجرحى بتغطية كاملة من المرجعية لتكاليف السفر والعلاج".

واضاف :"من صبر أهلها الأسطوري والتشبث حتى الشهادة في الأرض من الأكفان المصبوغة بدم البراءة ومن زنود المقاومين الجبابرة والخُلق الإلامي الرفيع الذي تجلى أمام العالم كله في التعامل مع الأسرى سيبزغ فجر الإنتصار".