اعلنت كتائب القسام استعدادها للإفراج عن 12محتجزا من حملة الجنسيات الأجنبية، معتبرة ان "العدوان الاسرائيلي على غزة يعيق إتمام ذلك".
وكشفت القسام انه "كنا قبل أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية لكن الاحتلال عرقل ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر كتائب القسام: مستعدون للإفراج عن 12محتجزا من حملة الجنسيات الأجنبية لكن العدوان يعيق إتمام ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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