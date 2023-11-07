كتائب القسام: مستعدون للإفراج عن 12محتجزا من حملة الجنسيات الأجنبية لكن العدوان يعيق إتمام ذلك

اعلنت كتائب القسام استعدادها للإفراج عن 12محتجزا من حملة الجنسيات الأجنبية، معتبرة ان "العدوان الاسرائيلي على غزة يعيق إتمام ذلك".

وكشفت القسام انه "كنا قبل أيام على وشك الإفراج عن 12 محتجزا في غزة من حملة الجنسيات الأجنبية لكن الاحتلال عرقل ذلك".