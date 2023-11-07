"المقاومة الإسلامية في العراق": استهدفنا قاعدة أميركية في القرية الخضراء في العمق السوري بطائرات مسيّرة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، عن "استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي في القرية الخضراء بالعمق السوري، بعملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم، بطائرات مسيّرة، أصابت أهدافها بشكل مباشر".

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