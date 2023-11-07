"بلومبرغ": الاحتياطيات الأجنبية لإسرائيل انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار

افادت وكالة "بلومبرغ" أن الاحتياطيات الأجنبية لإسرائيل انخفضت بأكثر من 7 مليارات دولار الشهر الماضي حيث سعى البنك المركزي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب. وانخفضت الاحتياطيات بمقدار 7.3 مليار دولار، أو 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، بحسب البنك المركزي. وهي الآن عند أدنى مستوى لها منذ عام، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة عن متوسط ​​العقد الماضي.

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