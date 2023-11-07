غالانت: سنزيل أي تهديد أمني قادم من غزة وهذه الحرب مختلفة عما عرفناه وستستغرق المزيد من الوقت

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ "الجيش الإسرائيلي سيزيل أي تهديد أمني قادم من قطاع غزة ضد مواطني إسرائيل"، إضافة إلى التمتع بـ"حرية العمل الكاملة دون قيود على استخدام القوة" في غزة، بعد انتهاء الحرب.

جاء ذلك في تصريح مكتوب لوكالة "الأناضول" التركية بشأن تفاصيل المناقشة الخاصة للجنة الشؤون الخارجية والأمن البرلمانية، والتي عقدت في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب.

وتحدث غالانت عن "تمتع الجيش الإسرائيلي بحرية العمل الكاملة دون قيود على استخدام القوة في قطاع غزة، بعد الحرب"، في إطار تحديده الأهداف الثلاثة المرجوة من الحرب.

ولفت إلى أنّه "أولًا، ستتوقف منظمة حماس عن الوجود كإطار عسكري وحكومي في غزة، وثانيا، لن يكون هناك أي تهديد أمني من غزة لمواطني إسرائيل، وثالثا، سيتمتع الجيش الإسرائيلي بحرية العمل الكاملة دون قيود على استخدام القوة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وصف غالانت التعاون بين سلاح الجو والبحرية والقوات البرية بأنه "وثيق" بفضل المعلومات الاستخبارية الدقيقة.

وأوضح غالانت أنّه "أمامنا أيام عديدة من القتال، هذه حرب مختلفة عما عرفناه، ونركز على أمرين أساسيين: النصر في الحرب وإعادة المختطفين إلى الوطن".

ولفت إلى "أننا سنضربهم (مقاتلي حماس) في الأنفاق والمخابئ، وسنقضي على قادة حماس من (قائدها في غزة يحيى) السنوار، وما دونه، وسنذهب ونضرب الجنرالات وكل من يعمل في الميدان، إضافة إلى البنية التحتية".

واعتبر غالانت أن الأوضاع التي سيؤول إليها قطاع غزة بفعل الحرب والهجمات الإسرائيلية "لن تتعافى منها حماس".