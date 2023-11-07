مصطفى بكري يفتح النار على «أحد الإعلاميين»

الشارقة - اميمة ياسر - شن النائب والإعلامي مصطفى بكري هجوما عنيفا على "أحد الإعلاميين" الذي لم يسمه، بسبب مواقفه من الحرب على غزة والهجوم المستمر على حماس.

وكتب بكري عبر منصة X تويتر سابقا يقول: "عندما يخرج "أحد الإعلاميين" ويلقي باللوم علي المقاومه ويحملها مسئولية ماحدث في قطاع غزة.. أقول له: ولماذا لم تسأل نفسك ما الذي دفعهم إلي ذلك ؟!

‏وأكد بكري أن الكفاح المسلح في مواجهة الإحتلال حق ضمنته الأمم المتحدة للشعوب التي ترزح تحت الاستعمار.

‏

وأضاف: الفلسطينيون ظلوا 75 عاما ينتظرون ولو تنفيذ قرار واحد لمجلس الأمن والأمم المتحده ولم يحدث.

كما وقعت القيادة الفلسطينية اتفاقية أوسلو ورفض المحتل الإسرائيلي تنفيذها وعصف بها.

‏

وذكر بكري أن الإسرائيليين سعوا إلى هدم الأقصي ودنسوه واعتدوا علي كل المحرمات.

واستطرد بكري يحدث "الإعلامي" وغيره من مهاجمي حماس قائلا: "بغض النظر عن أي خلافات فكرية مع حماس لكن المقاومة تخوض الآن أشرف وأنبل معركة دفاعا عن حقوق شعبنا الفلسطيني.. فلا يتوجب طعنها في الظهر.. ياليتك صرخت ضد إسرائيل وأمريكا الذين يبيدون أهلنا بلا رحمة".

واختتم بكري محذرا: من يتخلي عن غزة لصالح إسرائيل غدا سيتخلى عن مصر أيضا.

يذكر أن عددا من الإعلاميين المصريين والعرب يهاجمون حماس بحجة أن عملية طوفان الأقصى هي التي أدت إلى التصعيد الإسرائيلي الحالي غير المسبوق الذي يمثل سلسلة طويلة من جرائم الحرب ضد المدنيين والتي ترقى وفق القانون الدولي الإنساني إلى وصف الإبادة الجماعية.