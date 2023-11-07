الرئيس الإسرائيلي يهاجم أنجلينا جولي بعد تصريحاتها عن حرب غزة

الشارقة - اميمة ياسر - هاجم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج ، الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي، بعد حديثها الأخير حول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وذكر هرتزوج، في مقابلة مع بيرس مورجان أنه شهد بنفسه ما حدث في اليوم الأول من الهجمات وكيف حدثت ـ علي حد وصفه ـ "أسوأ الفظائع"، وذلك بعدما نشرت جولي موقفها المناهض لإسرائيل على حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

قال هرتزوج في المقابلة إن جولي لم تزر غزة وأنها لا تقدم للإسرائيليين أي قدرة على الدفاع عن أنفسهم من خلال تصريحاتها، وصرح قائلا: "أنا أرفض تماما ادعاءاتها، أعتقد أنها لم تكن في غزة قط، للزيارة ورؤية الحقائق على الأرض، في غزة الآن هناك حرب، ولكن لا توجد أزمة إنسانية لا تمكنهم من البقاء على قيد الحياة".

وأضاف الرئيس الإسرائيلي: "أنجلينا جولي لا تقدم للشعب الإسرائيلي أي قدرة على الدفاع عن نفسه من خلال قول ما تقوله، وغزة سجن ليس بسبب إسرائيل، لقد انسحبت إسرائيل من غزة، وغزة قاعدة إيرانية مليئة بالإرهاب، ولعل نتيجة هذه الحرب ستمكن شعب غزة الذي يستحق حياة طيبة كريمة من التمتع بها في ظل نظام مختلف سيمكن من التحرك نحو السلام، ستقولون لي، بالطبع، لا يقع اللوم على المدنيين، حسنًا، إذا لا ينبغي إلقاء اللوم على المدنيين، لذا يرجى تمكين إسرائيل من اجتثاث هؤلاء الإرهابيين".

وفي وقت سابق ذكرت جولي أن "تركيزها ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق"، وأضافت جولى: "ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي، لكن هذا لا يمكن أن يبرر الأرواح البريئة التي أزهقت في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا إمكانية للحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثًا عن ملجأ".

وكتبت جولى:" أن غزة تتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية، نتيجة للغارات الجوية الإسرائيلية وأن "العالم يشاهد" "ملايين المدنيين الفلسطينيين، من الأطفال والنساء والأسر، الذين يتعرضون للعقاب الجماعي"، في منشور تضمن صورة ظهرت وكأنها تظهر غارة إسرائيلية أخيرة على قطاع غزة.