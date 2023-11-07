شكرا لقرائتكم خبر عن أعاد إلى الأذهان اقتحام غرفة الملكة إليزابيث.. تغريم رجل حاول الدخول للإسطبلات الملكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

قضت محكمة لندنية الاثنين، بفرض غرامة قدرها 1500 جنيه استرليني (نحو 1850 دولاراً) على رجل حاول الدخول عنوة إلى الإسطبلات الملكية في قصر باكنغهام في لندن.

وكانت عناصر الأمن قد أوقفت الرجل الذي يُدعى عوض مصطفى (25 عاماً) في 16 سبتمبر/أيلول خارج الإسطبلات الملكية، بعدما تلقّت الشرطة بلاغاً عن شخص يتسلق الجدار.

ووُجهت إليه بعد ذلك تهمة التعدي على موقع محمي، ومحاولة سرقة مركبة تابعة لهذه الإسطبلات، بعدما اعترف في جلسة سابقة بأنه حاول التسلل فعلاً.

وأوضحت شرطة سكوتلانديارد يومها أن «الرجل لم يدخل قصر باكنغهام أو حدائق القصر في أي وقت».

ولا تحول التدابير الأمنية المشددة حول قصر باكنغهام، المقر الملكي الواقع في قلب لندن، كما حول قصر وندسور الواقع إلى الغرب من العاصمة، دون محاولات التسلل إليهما.

ومن أشهر الخروقات الأمنية ما حدث عام 1982، عندما تمكن رجل يدعى مايكل فاغان من الدخول إلى غرفة نوم الملكة إليزابيث الثانية التي كانت في سريرها، وتحدث معها لمدة عشر دقائق قبل أن تتمكن من تنبيه الحرّاس بذلك.

في عام 2021، شوهد رجل يعاني مشاكل نفسية يتسلق سور الإسطبلات الملكية، ثم ما لبث بعد وقت قصير أن تسلقها مجدداً وعاد أدراجه إلى الشارع، وسرعان ما أوقف وعُثر بحوزته على كوكايين وسكين مطبخ.

وأصدرت محكمة في لندن الشهر الفائت حكماً بالسجن تسع سنوات في حق شاب يبلغ 21 عاماً، يعاني اضطرابات نفسية، كان يريد قتل الملكة إليزابيث الثانية بقوس ونشاب في قلعة ويندسور يوم عيد الميلاد عام 2021.

وكان جاسوانت سينغ شايل أوقف صباح 25 ديسمبر/كانون الأول 2021، قرب جناح الملكة التي كانت تبلغ حينها 95 عاماً، وكان يضع قناعاً معدنياً ويحمل قوساً ونشاباً.