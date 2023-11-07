شكرا لقرائتكم خبر عن «حركة بلا بركة» لواشنطن حيال الحرب في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

بعد شهر على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، تبدو إنجازات الدبلوماسية الأمريكية ضئيلة، لكن المؤيدين والمعارضين يتفقون على أن الأمر متعمّد ولو جزئياً.

أصرّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يستكمل جولة مكثّفة مرتبطة بالأزمة على أن جميع القادة الذين تحدث إليهم طالبوا بدور قيادي أمريكي.

وقال بلينكن للصحفيين في أنقرة الاثنين: «كل دولة أتحدث معها تتطلع إلى أن نلعب دوراً قيادياً من خلال دبلوماسيتنا لنحاول تحقيق تقدّم في مختلف جوانب الأزمة هذه».

لكن قادة البلدان العربية والعديد من الدول الأخرى دعوا إلى وقف لإطلاق النار، وهي فكرة لم تدعمها الولايات المتحدة التي تشدد على حق إسرائيل في الرد.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، عندما نفّذ عناصر حركة حماس هجوماً مباغتاً.

وتفيد وزارة الصحة التابعة لحماس بأن أكثر من 10 آلاف شخص قتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ ذلك الوقت، بينهم أكثر من 4000 طفل.

لكن بلينكن دعا في جولته الأخيرة إلى هدنات إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة الفقير الخاضع لحصار إسرائيلي منذ عام 2007.

ولم يؤيّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة بلينكن، لكن البيت الأبيض أفاد بأن الرئيس جو بايدن طرح مجدداً تطبيق هدنات تكتيكية خلال اتصال هاتفي.

وسلّطت الولايات المتحدة الضوء على بعض التقدّم الذي تحقق في ما يتعلّق بالتخفيف من معاناة سكان غزة، بما في ذلك عبر إقناع إسرائيل بإعادة المياه والكهرباء جزئياً.

كما تفاوض دبلوماسيون أمريكيون على إعادة فتح معبر رفح مع مصر، على الرغم من أن عدد الشاحنات التي عبرت 476 هو أقل من العدد الذي عبر كل يوم قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

- الردع والرأي العام

أفاد الدبلوماسي الأمريكي المخضرم جيمس جيفري الذي قاد جهود مكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بأن بلينكن بدأ جولته بمهمتين تتمثلان أولاً في منع التصعيد، وثانياً بتهدئة الرأي العام.

وقال جيفري الذي يدير حالياً برنامج الشرق الأوسط لدى مركز ويلسون: «لذا يمكنني القول إن بلينكن حقق هدفه خلال هذه الزيارة».

وأعرب بلينكن وبايدن عن دعمهما لإسرائيل على الرغم من انتقادهما حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر، فيما دعم النواب الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء زيادة المساعدات بعد هجمات حركة حماس.

وذكر مدير برنامج الشرق الأوسط لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جون ألترمان بأن الولايات المتحدة لطالما واجهت انتقادات من الدول العربية، وهو أمر يرى أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون بأنه غير قابل للتغيير.

وتابع: «الأمر يبدو بالنسبة إليّ كدبلوماسية تقليدية. إنها دائما أبطأ وجزئية أكثر مما يُفضَّل بأن تكون عليه».