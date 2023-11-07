شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان: دعم مجموعة السبع لأوكرانيا لن يتراجع بسبب الصراع في الشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو - رويترز

قالت اليابان الثلاثاء إن دعم مجموعة السبع لأوكرانيا في حربها مع روسيا لن يتأثر بالصراع في الشرق الأوسط، وذلك بينما يستعد وزراء خارجية المجموعة لعقد محادثات افتراضية مع كييف خلال اجتماع في طوكيو.

وتجتمع مجموعة الدول السبع الغنية (بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة)، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي في طوكيو يومي السابع والثامن من نوفمبر/تشرين الثاني، لمناقشة قضايا من بينها الحرب الروسية في أوكرانيا وحرب إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في مؤتمر صحفي الثلاثاء: «التزامنا بمواصلة العقوبات الصارمة على روسيا والدعم القوي لأوكرانيا لم يتزعزع على الإطلاق، حتى مع تفاقم الوضع في الشرق الأوسط».

وفي اجتماع مع كاميكاوا في وقت لاحق، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن «الدعم الدائم» الذي تقدمه مجموعة السبع لأوكرانيا باعتباره بنداً رئيسياً في جدول أعمال المحادثات، لكنه قال أيضاً إن الاجتماع لحظة مهمة للوصول إلى نقطة التقاء حول الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

وذكرت كاميكاوا أن مجموعة السبع ترتب لعقد اجتماع افتراضي مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا خلال اجتماع طوكيو.