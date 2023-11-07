العاهل الأردني يؤكد رفض بلاده لأي محاولة للفصل بين الضفة وغزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مشددًا على رفض بلاده أية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وغزة، باعتبارهما امتدادًا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأضاف العاهل الأردني، خلال لقائه في بروكسل رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن من الواجب احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة، ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك.

ونوه الملك عبدالله الثاني، إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.

وأكد الملك عبدالله الثاني، على ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين.

وشدد العاهل الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على رفض بلاده لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت إلى ضرورة العمل نحو حل جذري للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب.

وتناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها في شتى الميادين.

من جانبها، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية «دعم الاتحاد الأوروبي قوة سلام دولية تعمل في غزة بتفويض أممي».

وأضافت، أنها ناقشت خطتها لمستقبل غزة بعد الحرب مع العاهل الأردني خلال مباحثاتهما في بروكسل، مؤكدة أن «مستقبل غزة سيكون بدون حكم حماس».

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