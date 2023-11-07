مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)



طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، بالوقف الفوري لأعمال القتل والهدم والتهجير في غزة والإدخال الفوري للمساعدات.

وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إنه يوجد ازدواجية من المجتمع الدولي في التعامل مع قضايانا العربية، مطالبًا الدول العربية بالعمل على وقف العدوان على غزة وسرعة إدخال المساعدات للقطاع.

وفي وقت سابق صرح المستشار الإعلامي للأونروا بغزة، أن عمليات وكالة غوث اللاجئين قد تتوقف قريبًا جراء شح الوقود في قطاع غزة.

وقال المستشار الإعلامي للأونروا بغزة، إن الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة منذ 7 أكتوبر كانت تصل في يوم واحد قبل الحرب.

ولا يزال الاحتلال الإسرائيلي يتعنت في مسألة إدخال الوقود إلى قطاع غزة بذريعة استخدام كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس له لشن هجماتها على قوات جيش الإسرائيلي.