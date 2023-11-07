تفاصيل نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضي مع تحويل الملايين إليه (سؤال وإجابة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تحويل مشتركي الخط الأرضي، البالغ عددهم أكثر من 11 مليون مشترك، من نظام الفاتورة لنظام الدفع المسبق منذ منتصف العام الجاري.

وتستهدف الشركة تحويل جميع مشتركي الخط الأرضي إلى أنظمة الدفع المسبق بدلا من الفاتورة قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب تقرير لوزارة الاتصالات، بلغ عدد المشتركين في خدمة التليفون الأرضي 11.82 مليون مشترك بنهاية يونيو الماضي.

وتواصل الشركة إرسال الرسائل النصية للعملاء تباعا لإعلامهم بتحويلهم إلى النظام الجديد، وهو ما يجعل بعضهم يتساءل عن طرق شحن رصيده مع تطبيق النظام رسميا حتى لا تنقطع الخدمة عن خطوطهم.

وفي السطور التالية يقدم الخليج 365 أبرز المعلومات المتعلقة بنظام الدفع المسبق للخط الأرضي على شكل سؤال وإجابة:

- ما هو نظام الدفع المسبق للتليفون الأرضي؟

بحسب ما ذكرته الشركة المصرية للاتصالات على موقعها الإلكتروني، فإن نظام الدفع المسبق هو نظام محاسبة لعملاء الخط الأرضي يمكنهم من خلاله شحن الرصيد مقدمًا ومتابعة الاستهلاك والاستعلام عن الرصيد وتذكير العملاء بقرب انتهاء الرصيد.

ويتضمن هذا النظام الاشتراك في أحد الباقات الثلاثة المخصصة لهذا النظام كل 3 أشهر، والتي تتراوح بين 60 و195 جنيها قبل إضافة الضريبة.

وأضافت الشركة أن توضيح أي إجراء يتم تنفيذه على الخط الأرضي يكون عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة يتم إرسالها على رقم الموبايل الخاص بالعميل، وفي حالة استنفاد الرصيد لن يتمكن العميل من إجراء أي مكالمات إلا بعد شحن رصيد في الحساب.

- ما تفاصيل الباقات المخصصة للنظام مسبق الدفع؟

1- الباقة الأساسية "وي أرضي 20" وهي الباقة التي يعمل بها المشتركون الجدد على نظام الدفع المسبق، وكذلك المحولون من نظام الفاتورة بشكل تلقائي.

وتبلغ قيمة الاشتراك في الباقة الأساسية 60 جنيه كل 3 أشهر غير شاملة الضريبة على القيمة المضافة، وتمنح 360 دقيقة للاتصال بالخطوط الأرضية داخل شبكة وي، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب.

2- الباقة الثانية "وي أرضي 35" وتبلغ قيمة الاشتراك في هذه الباقة 105 جنيهات كل 3 أشهر، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وتمنح المستخدمين 2500 دقيقة محلي أو شبكة وي موبايل، بالإضافة إلى ألف دقيقة للمحافظات، بالإضافة إلى اشتراك في خدمات إظهار رقم الطالب والتتبع.

3- الباقة الثالثة "وي أرضي 65"، وتبلغ قيمة الاشتراك ربع السنوي بها 195 جنيها، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة، وتمنح المستخدمين 2500 دقيقة للخط الأرضي أو خط وي موبايل، و250 دقيقة للشبكات الأخرى، فضلا عن ألف دقيقة للمحافظات، بالإضافة إلى ميزة إظهار رقم الطالب والتتبع لمشتركي هذه الباقة.

- ما طريقة شحن الرصيد لعملاء التليفون الأرضي؟

يمكن لعملاء التليفون الأرضي المدفوع مسبقا شحن رصيد في الحساب في أي وقت عن طريق أقرب فرع من فروع WE، أو من خلال أحد منافذ الدفع الإلكتروني مثل منافذ فوري، أو مصاري أو غيرها من الشركات.

كذلك يمكن للعملاء تحويل قيمة مالية من حسابهم على تطبيق "ماي وي" من خط الموبايل للخط الأرضي.

ومثال على الشحن: لو أن قيمة الشحن 100 جنيه، يتم خصم ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% (12.3 جنيه)، ليتبقى الرصيد داخل الحساب (87.7 جنيه)، ويتم إخطار العملاء بمجرد إعادة شحن رصيد الحساب عن طريق رسالة نصية قصيرة على رقم الموبايل الخاص بهم.

- ما هي استخدامات الرصيد المعاد شحنه؟

يمكن للعميل استخدام الرصيد المشحون في الحساب في الأغراض التالية:

- سداد ضريبة الدمغة السنوية بقيمة 8 جنيهات (تخصم من رصيدك في يناير من كل عام).

- تجديد الباقة الأساسية للتليفون الأرضي.

- الاشتراك في باقات إضافية.

- تغيير الباقة.

- الاشتراك في الخدمات المضافة.

- استهلاك مكالمات خارج الباقة الأساسية.

- كيف تحسب قيمة الشحن لباقتك الأساسية؟

إذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 20 ربع السنوية على سبيل المثال فتبلغ رسوم الاشتراك ربع السنوية بقيمة 60 جنيهاً، وضريبة القيمة المضافة 14% بقيمة 8.4 جنيه، وبالتالي يصل المبلغ الإجمالي شامل الضريبة إلى 68.4 جنيه، وبالتالي يجب توفر رصيد بحسابك بمبلغ 69 جنيهاً على الأقل.

وإذا كنت ترغب في تجديد باقة WE أرضي 35 ربع السنوية على سبيل المثال، يتم خصم التالي: رسوم الاشتراك ربع السنوية بقيمة 105 جنيهات، وضريبة القيمة المضافة 14% + ضريبة جدول 8% بمجموع 16.07 جنيه، ويصل المبلغ الإجمالي بذلك إلى 121.07 جنيه، وبالتالي يجب إعادة شحن رصيدك على الأقل بمبلغ 122 جنيهاً.

- ماذا يحدث في حال عدم تجديد الباقة؟

إذا كان الرصيد غير كافٍ لتغطية مبلغ الباقة الأساسية في تاريخ التجديد، سيتم تحويل الخط الأرضي إلى استقبال فقط.

وفي حالة الاستمرار في عدم تجديد الباقة الرئيسية سيتم رفع الخط مؤقتاً من الخدمة.

وإذا استمر المشترك في عدم تجديد الباقة الرئيسية سيتم رفع الخط نهائياً.

- ماذا يحدث في حال استهلاك الباقة الأساسية؟

بحسب موقع الشركة المصرية للاتصالات فإنه في حالة استهلاك الباقة الأساسية قبل موعد التجديد، يمكنك مواصلة إجراء المكالمات من الخط الأرضي باستخدام إحدى الطرق التالية:

- التجديد المبكر للباقة الأساسية قبل تاريخ التجديد، وسيتم تغيير تاريخ التجديد في نفس اليوم الذي تقوم فيه بالتجديد المبكر.

- الاشتراك في الباقات الإضافية، والتي تبدأ من 10 جنيهات وحتى 25 جنيها.

- المحاسبة بالتعريفة خارج الباقة: في حالة انتهاء دقائق الباقة الأساسية وعدم التجديد المبكر أو الاشتراك في أي باقة إضافية، يمكنك استخدام الرصيد المتاح في حسابك أو شحن رصيد لإجراء مكالمات.

- كيف يمكن متابعة الرصيد المتبقي وحالة الاستهلاك؟

يمكنك متابعة الرصيد المتبقي في حسابك، وكذلك متابعة استهلاك الباقة والباقات الإضافية من خلال الاتصال برقم (111)، أو عبر حسابك على موقع الشركة، أو تطبيق MyWE، وسوف تتلقى رسالة نصية عند وصول استهلاكك من الباقة الأساسية إلى 90%، ويمكنك إعادة شحن رصيد إضافي في أي وقت.