نيويورك تايمز: نتنياهو رفض الاستماع لمطالب الولايات المتحدة بالسماح بهدنة إنسانية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سلمى سمير:

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن نفوذ الرئيس الأمريكي جو بايدن وتأثيره في إدارة الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي مقيد بأكثر بكثير مما كان متوقعًا.

وأشارت الصحيفة الأمريكية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يستجب لمطالب الإدارة الأمريكية على مدار عشرة أيام دعته فيها للسماح بهدنة إنسانية في قطاع غزة.

وتفاجئ مساعدو الرئيس الأمريكي، من رفض رئيس وزراء الاحتلال للتراجع عن شن الهجمات على المناطق السكنية المكتظة بالسكان في غزة التي دخلت فيها الحرب شهرها الأول، وذلك حسبما ذكرت "نيويورك تايمز".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الثلاثاء، لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إنه يشعر بالقلق جراء بداية تضائل التعاطف العالمي مع إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.

وخلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، إن الرأي العالمي أصبح ضد إسرائيل في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى قيامه بجولة إعلامية سياسية في واشنطن ونيويورك لمحاولة تحسين صورة إسرائيل، وذلك حسبما نشر بينيت على حسابه على منصة "إكس".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مساء أمس عن مسؤول أمني إسرائيلي، عن قلق داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي من مواجهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، ضغوطًا أمريكية للحد من وتيرة عمليات القتال داخل قطاع غزة قبل تحقيق أهدافها المعلن عنها من قبل إسرائيل.