محافظ بني سويف يشهد المؤتمر السنوي الرابع لمرض السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الرابع، الذي ينظمه فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بالمحافظة، تحت عنوان "مرض السكر بصعيد مصر"، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمرضى السكر، والذي يوافق الرابع عشر من شهر نوفمبر كل عام.

من جانبه أوضح الدكتور محمد يحيى مدير عام فرع التأمين الصحي ببني سويف، أن المؤتمر يعقد على مدار يومين، حيث تعقد فعاليات اليوم الثاني بقاعة التدريب بمبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة، والذي يشمل عقد جلسات علمية متنوعة ومكثفة تتناول العديد من الموضوعات الحديثة، والتي يجري عرضها ومناقشتها علي أيدي كوكبة من الأساتذة والخبراء من كلية الطب ورؤساء الأقسام بمستشفى التأمين الصحي.

وأضاف أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الأساتذة والأطباء المتخصصون لعرض الأبحاث الطبية، المرتبطة بعلاقة السكر بأمراض الكبد والكلى، و القلب، وضغط الدم، وأهم طرق العلاج والتشخيص الحديثة فى الكشف عن المرض، ومضاعفاته، وتوفير العلاج المناسب، وطرق الوقاية منه، بهدف زيادة الوعي الطبي بخطورة المرض ومضاعفاته وتبادل الخبرات العلمية بين العاملين في المجال، لرفع مستوى الأداء للجميع، مما ينعكس علي تحسين الرعاية المقدمة لمرضى السكري

وأشار الدكتور محمد يحيى إلى موافقة الهيئة العامة للتأمين الصحي، على إنشاء 6 مراكز جديدة للسكر، بجانب مركزين قائمين ليصل الإجمالي على مستوى المحافظة إلى 8 مراكز تقدم خدمات الاكتشاف المبكر، والتوعية، وعلاج المرض.