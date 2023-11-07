بالصور- وفود من 5 دول أوروبية تزور آثار المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار توافد السائحين من مختلف الجنسيات خلال هذا الموسم على المناطق الأثرية بالمحافظة لما تحظى به من مقومات سياحية متفردة، مشيرًا إلى أن المنيا تزخر بالعديد من المعالم الأثرية عبر العصور المختلفة جعلها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

أضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا استقبلت اليوم وفود أجنبية من عدة دول، لزيارة المناطق الأثرية في بني حسن، تونا الجبل، وتل العمارنة، ووصلت وفود سياحية متعددة الجنسيات من 5 دول (روسيا- ألمانيا - أمريكا -إنجلترا - إسبانيا)، موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

كما أشار المحافظ إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية الجذابة،ومنها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار.