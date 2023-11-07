شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا للأمهات البديلة وعقوبات للوالدين بتعديلات قانون الطفل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تضمن مزايا للأمهات البديلة وعقوبات أيضا رادعة للوالدين بتهمة الإهمال والتقصير، حيث أن التعديلات سيكون لها مردود إيجابي كبير في زيادة عدد الأمهات البديلات، ولها مردود إيجابي في حل مشكلات عدد كبير من الأطفال بسبب المعاناة التي يتعرضون لها في دور الأيتام على سبيل المثال، وجاء كالتالى:

-المادة الثانية بالمشروع أكدت على إضافة مادة جديدة برقم 72 مكرر

-تنص على: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص:

حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من 6 أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين "71، 72" من هذا القانون، وتتمثل هذه الحقوق في:

- إذا كانت المنشأة تستخدم خمسين عاملاً فأكثر في الحصول على إجازة لرعاية طفلها، وفق الأحكام التالية أبرزها:

1- عدد مرات الإجازة ثلاث مرات بالنسبة لكل العاملات، ومدة كل مرة منها سنتان،

2- لا يشترط تعدد الأطفال لتعدد مرات الحصول على إجازة رعاية الطفل.

3- يكون للعاملة التي ترضع طفلها أو الأم البديلة خلال السنتين التاليتين لتاريخ وضع الطفل – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.

4- وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

يقرر هذا النص مزايا إضافية للأم البديلة:

أ- تشمل هذه المزايا الأم البديلة في كافة القطاعات الرسمية والخاصة دون تمييز.

ب- يثبت هذا الحق للأم البديلة طوال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع.

ج- الحق في الراحة الإضافية للأم البديلة هو قدر زائد عن مدة الراحة المقررة للعاملات جميعاً.

د- يجوز ضم الفترتين في راحة إضافية واحدة مدتها ساعة على الأقل.

ه- تحسب الراحة الإضافية من ساعات العمل الرسمية، ولا يترتب على التمتع بها أي تخفيض في أجر الأم البديلة.

عقوبات رادعة للوالدين فى تعديلات قانون الطفل

كما تضمن مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 تضمن عقوبات رادعة كالتالى:

مادة 22: يعاقب على مخالفة أحكام المـواد 14 و15 و18 و19 و20 مـن هـذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه.

-عقوبة من يدلى ببيانات غير صحيحة عن المولود طبقا للمادة 24

1-عقوبة تصل للحبس سنة وغرامة 5 ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

ما هي عقوبة الإهمال عن مراقبة الطفل طبقا للمادة 113؟

1-عقوبة الحبس لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تزيد عن 5 ألاف جنيه.

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