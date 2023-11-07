شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يستعرض خطة الوزارة وتحسين جودة الخدمات بـ"محلية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقدة اليوم الثلاثاء، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.

كما سيعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالى الجارى 2023 – 2024.

ويأتى الاجتماع برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .