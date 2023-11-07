شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: ارتقاء 47 شهيدا خلال الشهر الأول من العدوان الغاشم على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد البلشى، نقيب الصحفيين، إن الصحفيين فى غزة يعملون فى ظل ظروف مأسوية ومخاطر تهدد حياتهم، مشيرا الى ارتقاء 47 شهيدا خلال الشهر الأول من العدوان الغاشم على غزة.

وأضاف خالد البلشى خلال المؤتمر الصحفي الذى تعقده نقابة الصحفيين، أن عدد الصحفيين المفقودين بلغ 7 صحفيين، مشيرا الى أن النقابة خاطبت الأمم المتحدة و9 مؤسسات دولية ومحلية للتحقيق في الجرائم ضد الصحفيين في فلسطين، ومحاكمة مرتكبيها كمجرمي حرب.

ولفت خالد البلشى الى أن الجريمة المروعة، وجريمة الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وبحق ناقلي الحقيقة والصحفيين تستوجب تحركًا جادًا، خاصة أن المعلومات تشير إلى استشهاد أكثر من 38 من الصحفيين والصحفيات، والعاملين فى قطاع الإعلام حتى لحظة إرسال الخطاب، بالإضافة إلى حالات قتل أخرى للصحفيين لا تزال قيد التدقيق والتحقيق، فضلًا عن إصابة أكثر من 20 صحفيًا، وفقد الاتصال مع أكثر من 7 صحفيين منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.