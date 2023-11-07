شكرا لقرائتكم خبر عن حزب السادات ينظم مؤتمرات لتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب السادات الديمقراطى عضو تحالف الأحزاب المصرية، بدء تنظيم مؤتمرات جماهيرية بمحافظات مصر لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى انتخابات الرئاسة 2024.

وقال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الحزب سوف ينظم مؤتمرات جماهيرى لدعم المرشح بجميع محافظات مصر، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل فى محافظات المنوفية والإسكندرية والشرقية بجانب مؤتمرات بأنحاء محافظة القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن مؤتمرات الحزب سوف تبدأ مع انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية والتى من المقرر أن تبدأ الخميس المقبل وفقا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، وتستمر لمدة شهر.

وأكد "السادات" أن الحزب سوف يدعو لأهمية المشاركة فى العملية الانتخابية أثناء مؤتمرات دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن المشاركة فى هذه الانتخابات ضرورة وطنية لأنها تعكس صورة مصر فى الخارج فى ظل أوضاع صعبة لدول المنطقة.