نقيب الأطباء: استهداف مستشفيات غزة جريمة الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، إن الوضع في قطاع غزة، مأسوى لأبعد الحدود، وسط استمرار العدوان الإسرائيلى على القطاع، وقصف المنازل والمستشفيات، وقتل النساء والأطفال، دون رادع أو رقيب.

وأضاف عبد الحى خلال كلمة له بالمؤتمر الذى نظمته نقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى"، أن استهداف المستشفيات وتوقفها عن العمل هى جريمة حرب تعتبر الأبشع منذ الحرب العالمية الثانية، معتبرا أن آلة الحرب الإسرائيلية اتفقت مع المجتمع الدولى، حتى يصم آذانه، ويغض الطرف عن جرائمها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وتابع:" نحن نبذل أقصى ما نستطيع، لكن الوضع مأسوى لأبعد الحدود، وليس بأيدينا شيء نقدمه، أكثر مما قمنا به من فتح باب التبرعات لصالح دعم الشعب الفلسطينى، وفتح باب التطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن النقابة استقبلت تبرعات عينية ومادية كبيرة جدا لصالح الشعب الفلسطينى، وتقدم للتطوع لعلاج الجرحى الفلسطينيين سواء داخل غزة حال فتح معبر رفح، أو بمستشفيات شمال سيناء أكثر من 1800 طبيب، بينهم أساتذة على أعلى درجة من الكفاءة.

وأردف:" تواصلنا فى نقابة الأطباء، مع الاتحاد العالمى للأطباء، والأطباء العرب الفلسطينيّين فى أوروبا، وأطباء بلا حدود، وقررنا عمل فتح باب التسجيل أمام الأطباء من كافة دول العالم كله، الراغبين فى علاج الجرحى الفلسطينيين، معتبرا أن ذلك قد يمثل نوع من الضغط لفتح معبر رفح والسماح بعلاج المصابين"، لافتا إلى أنه التقى نقيب الأردن، وأكد له أن مئات الأطباء فى الأردن يرغبون فى المساعدة وعلاج الجرحى الفلسطينيين، وتقديم مساعدات مادية، مضيفا:" نقيب الأردن عرض أيضا المساعدة فى عمل مستشفى ميدانى أيضا لعلاج الجرحي.

واقترح نقيب الأطباء، تنظيم مؤتمر صحفى باللغة الإنجليزية لمخاطبة الرأى العام العالمى، ومطالبة الشعوب فى كافة الدول العربية بالضغط على حكوماتها، لطرد سفراء إسرائيل منها، ومطالبة الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، وإدخال الأطقم الطبية لعلاج الجرحي.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.