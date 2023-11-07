اتحاد الأطباء الشرعيين العرب: الاحتلال يستهدف الأطفال والحوامل بقنابل محرمة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة شرين غالب، أمين عام اتحاد الأطباء الشرعيين العرب، نقيب أطباء القاهرة عن اطلاق مبادرة لتوثيق جرائم الحرب التى يرتكبها جيش الاحتلال فى غزة والتى تستخدم فيها أسلحة محرمة دوليا بواسطة فريق من الأطباء الشرعيين المصريين.

وأضافت شرين غالب خلال لها فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة الصحفيين، أن الشواهد والفيديوهات التى تصل عبر وسائل الاعلام العالمية تؤكد استخدام قنابل الفسفور المشع المحرمة دوليا والتى تؤدى لتشويه الجرحى والمصابين وهى جروح لا تندمل بل تتجدد وتتفاعل مع الاكسجين حتى تصل للعظام وتنتهى بالتشويه والفشل الكبرى والكبدى وهى جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم.

وكشفت نقيب أطباء القاهرة عن استخدام قنابل النانو التى توجه للأطفال والحوامل والسيدات بالتوجيه لأطوال بعينها وقطر مماثل لجماجم الأطفال وهو ما ينعكس على ارقام القتلى والشهداء من الأطفال والنساء الذين يبلغون اكتر من 70% من اعداد الشهداء، متابعا :"تستخدم إسرائيل القنابل الارتجاجية وهى قنابل نونوية مصغرة لهدم الانفاق وهى محرمة أيضا دوليا وتؤدى لمزيد من المجازر والشهداء".

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تعقده نقابة الصحفيين، ولجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بالنقابة، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.